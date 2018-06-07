ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da ilk kez düzenlediği iftar programı, Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi

Görevine yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan Trump, Beyaz Saray'da ilk kez iftar verdi.



Beyaz Saray'daki geleneğin dışına çıkarak geçen yıl iftar vermeyen Trump, bu yıl dar katılımlı bir davette ağırlıklı olarak Washington'da görevli yabancı misyon temsilcilerini ağırladı.



Yabancı misyon temsilcileri ağırlandı



Katılımcı listesi Beyaz Saray tarafından açıklanmadı ancak Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre programa Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya'dan diplomatik temsilciler katıldı.



Oruçların açılmasından önce kısa bir konuşma yapan Trump, tüm Müslüman aleminin ramazan ayını tebrik ettiğini ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden temsilcileri Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



İlk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu'ya yaptığını ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan Trump, "Hepimiz için güvenlik ve refahın olduğu bir geleceğe, ancak beraber çalışarak ulaşabiliriz." dedi.



Beyaz Saray dışında Trump protestosu



Öte yandan hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de Beyaz Saray'daki iftara davet edilmemelerini protesto eden bazı Müslüman sivil toplum örgütleri, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.



Beyaz Saray dışındaki iftarda, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) gibi ABD'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.



İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte yemeklerini yedi.



Rahipten "Beyaz Saray'daki iftara çağrılmayan" Müslümanlara destek



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ICNA Direktörü Zahid Buhari, "Amerika’daki milyonlarca Müslümanın temsilcileri olarak Beyaz Saray'da gerçekleştirilen iftara çağrılmamak, Trump'ın Müslümanlara ve İslam'a karşı takındığı tavrın bir örneğidir." değerlendirmesini yaptı.



Buhari, "Ramazan ayını anma adına yapılan bir etkinliğe Amerika'nın önemli Müslüman liderleri çağrılmıyorsa hedef hoşgörü değildir ama çok şükür ki geçen yıl hiç yapmadıkları iftarı 17 ay sonra yaptılar ve ramazanın varlığını yarım da olsa hatırladılar. Biz de bu yarım olan iftarı tamamlamak için burada bulunuyor ve Trump’ın tam karşısında iftarımızı yapıyoruz." diye konuştu.



Protestoya katılarak Amerikalı Müslümanlara destek veren Hristiyan rahip Ruben Eckels da Trump'ın İslamofobik söylemlerine dikkati çekti.



Eckels, "Biz bu ülkede olmaması gereken ayrımcılığa, eşitsizliğe ve hakarete maruz kalan Müslüman kardeşlerimizi desteklemek için buradayız. Bir iftar veriliyor fakat davet edilmiyorlar. Bu tavır, Amerikalı Müslüman vatandaşlarla ilişkilerimizi düzeltmez." ifadelerini kullandı.



ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu. ABD Başkanı Trump, bu geleneği terk ederek geçen yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar vermemiş ve kamuoyundan tepki toplamıştı.