ABD Başkanı Trump: Bugün benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı çok fazla taviz verildiğini söyleyen NBC'den Chuck Todd'a resmi Twitter hesabından yanıt verdi. ABD'nin hiçbir şeyden vazgeçmediğini, aksine, Kuzey Kore'nin nükleerden vazgeçtiğini söyleyen Trump, "Bu iş çoktan yapılmalıydı." dedi.

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!