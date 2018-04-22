ABD Başkanı Trump: Bugün benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı çok fazla taviz verildiğini söyleyen NBC'den Chuck Todd'a resmi Twitter hesabından yanıt verdi. ABD'nin hiçbir şeyden vazgeçmediğini, aksine, Kuzey Kore'nin nükleerden vazgeçtiğini söyleyen Trump, "Bu iş çoktan yapılmalıydı." dedi.

Yalan Haber kanalı NBC’den 'Uykulu Gözler' Chuck Todd, Kuzey Kore'yle müzakerelerde çok fazla şeyden vazgeçtiğimizi, ancak onların hiçbir şeyden vazgeçmediğini söyledi. Biz hiçbir şeyden vazgeçmedik ve onlar nükleer silahsızlanmayı, tesisleri kapatmayı ve testleri bitirmeyi kabul etti. Kuzey Kore konusunda sonuca varmak için çok erken. Belki olur, belki olmaz; zaman gösterecek. Ancak benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı.