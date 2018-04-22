ABD Başkanı Trump: Bugün benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye çok fazla taviz verildiğini savunarak kendisini eleştirenlere resmi Twitter hesabından yanıt vererek, 'Hiçbir şeyden taviz vermedik. Bugün benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı.' ifadesini kullandı.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı çok fazla taviz verildiğini söyleyen NBC'den Chuck Todd'a resmi Twitter hesabından yanıt verdi. ABD'nin hiçbir şeyden vazgeçmediğini, aksine, Kuzey Kore'nin nükleerden vazgeçtiğini söyleyen Trump, "Bu iş çoktan yapılmalıydı." dedi.
Yalan Haber kanalı NBC’den 'Uykulu Gözler' Chuck Todd, Kuzey Kore'yle müzakerelerde çok fazla şeyden vazgeçtiğimizi, ancak onların hiçbir şeyden vazgeçmediğini söyledi. Biz hiçbir şeyden vazgeçmedik ve onlar nükleer silahsızlanmayı, tesisleri kapatmayı ve testleri bitirmeyi kabul etti. Kuzey Kore konusunda sonuca varmak için çok erken. Belki olur, belki olmaz; zaman gösterecek. Ancak benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı.
Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Nisan 2018
....We are a long way conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Nisan 2018
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