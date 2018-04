ABD Başkanı Trump: Göçmenler, uyuşturucu ve suç dolu karavanlarla ülkemize geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere karşı sert ifadeler kullanmaya devam ediyor. Ülkesinin güney sınırını geçen göçmenlere karşı gereksiz prosedürlerin ortadan kaldırılarak Kongre'nin adım atması gerektiğini söyleyen Trump, "Meksika ve Kanada bu konuda çok sert politikalara sahipken, biz ise bir Obama şakası ile karşı karşıyayız." dedi.

ABD'nin ''son derece cömert'' davrandığı Honduras ve Meksika'yı işaret eden Trump, "Bu ülkeler, zayıf göçmen politikamızı kullanarak vatandaşlarının çoğunu buraya gönderiyor. Buraya karavanlarla geliyorlar. Sağlam bir yasayı yürürlüğe sokmalı ve bir duvar inşa etmeliyiz. Demokratlar sınırlarımızı açarak uyuşturucu ve suçun içeri girmesine izin veriyor." ifadelerini kullandı.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!