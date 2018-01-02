Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump: Halk nihayet harekete geçti

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından İran ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. ABD'nin gelişmeleri izlediğini söyleyen Trump, 'İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti!' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'da 43 şehre yayılan protestolar ülkeyi sarsarken, daha önce gösterileri desteklediklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bugün de olaylarla ilgili paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!” ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA