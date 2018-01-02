ABD Başkanı Trump: Halk nihayet harekete geçti

İran'da 43 şehre yayılan protestolar ülkeyi sarsarken, daha önce gösterileri desteklediklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bugün de olaylarla ilgili paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!” ifadelerini kullandı.