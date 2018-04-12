ABD Başkanı Trump: Hani bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?

ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla, Suriye'ye yönelik olası askeri harekatla ilgili olarak, "Ne zaman saldıracağımıza yönelik herhangi bir şey söylemedim. Çok yakında da olabilir, aksi de olabilir." dedi. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye de değinen Trump, "Hani bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?" ifadesini kullandı.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2018

Rusya destekli Esed rejimince Suriye'nin Duma kentindeki sivillere yönelik kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından 'kırmızı çizgileri'nin aşıldığını söyleyen Batı devletleri, bunun karşılıksız kalmayacağını söyleyerek 'askeri operasyon' dahil her şeyin masada olduğunu açıklamıştı.

Günbegün tansiyonun yükseldiği coğrafyayla ilgili dün Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin "Suriye'ye atılacak ABD füzelerini vuracağız." mesajından sonra sosyal medya hesabından bir tweet atan ABD Başkanı Trump, "Hazır ol Rusya, çünkü o füzeler geliyor." açıklamasında bulunmuştu.