ABD Başkanı Trump: Hani bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?

ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla, Suriye'ye yönelik olası askeri harekatla ilgili olarak, "Ne zaman saldıracağımıza yönelik herhangi bir şey söylemedim. Çok yakında da olabilir, aksi de olabilir." dedi. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye de değinen Trump, "Hani bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?" ifadesini kullandı.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”