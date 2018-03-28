ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May ile Rusya'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında yapılan telefon görüşmesinde, "Rusya'nın bu iki ülkedeki casus ağının çözülmesi" konusunun ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile May'in ağırlıklı olarak "Rusya'nın casusluk faaliyetleri" ile ilgili konuları konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, "İki lider de Rusya'nın ABD ve İngiltere'deki gizli faaliyetlerinin engellenmesi ve bu iki ülkedeki muhtemel yeni kimyasal silah saldırılarının önlenmesi için (ABD ve İngiltere'deki) Rus casusluk ağının çözülmesi konusunda mutabık kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetimi, son olarak İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı almıştı.

CLOUD da ele alındı

Açıklamada ayrıca, ABD'de CLOUD (Verilerin Yasal Yurtdışı Kullanımının Açıklığa Kavuşturulması) Yasası olarak bilinen yasanın kabul edilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğini nasıl etkileyeceği konusunun da ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump tarafından birkaç gün önce imzalanan yasa, ABD hükumetinin, yabancı hükümetlerin yanı sıra kendi vatandaşlarına dair ABD teknoloji şirketleri tarafından saklanan özel verilerin erişimine izin veriyor.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan yasa, özellikle kişisel verilere hükümetin erişimini sağlaması dolayısıyla farklı toplumsal kesimler tarafından eleştiriliyordu.