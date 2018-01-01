ABD Başkanı Trump: İran için değişim zamanı

İran genelinde beş gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.

Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü.

Söz konusu gösterilerde şimdiye dek 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu bahane edip protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.