ABD Başkanı Trump: İran için değişim zamanı
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından İran'daki olaylarla ilgili İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni bir açıklama daha yaptı, 'İran için değişim vakti' dedi.
- star.com.tr
İran genelinde beş gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor.
Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü.
Söz konusu gösterilerde şimdiye dek 12 kişi hayatını kaybetti.
ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI
ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.
ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI
28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu bahane edip protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.
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