ABD Başkanı Trump, Katar krizinde çözüm bulunması için 'arabuluculuk' rolü üstlenebileceğini açıkladı ABD Başkanı Trump, Katar krizinde çözüm bulunması için arabuluculuk görevi üstlenebileceğini söyledi. Trump 'Bence bu oldukça kolay çözülebilecek bir şey' dedi.