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ABD Başkanı Trump, Katar krizinde çözüm bulunması için 'arabuluculuk' rolü üstlenebileceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Katar krizinde çözüm bulunması için arabuluculuk görevi üstlenebileceğini söyledi. Trump 'Bence bu oldukça kolay çözülebilecek bir şey' dedi.

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ABD Başkanı Trump, Washington'a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ile görüştü. Katar krizinin konuşulduğu kritik toplantıda ABD Başkanı Trump, Katar krizinin çözülmesi için arabuluculuk rolü üstlenebileceğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek..

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