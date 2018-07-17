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ABD Başkanı Trump, kendisi sayesinde NATO'nun yeniden güçlendiğini iddia etti

ABD Başkanı Trump, kendisi sayesinde NATO'nun yeniden güçlendiğini iddia etti.

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Özellikle Avrupa ülkelerinin NATO'ya maddi katkısını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, kendisi sayesinde bu örgütün yeniden güçlendiğini öne sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO'yla muhteşem bir zirve gerçekleştirdim. 33 milyar dolar daha fazla ödeyecekler. Gelecekte de yüz milyarlarca dolar daha fazla ödeyecekler. Bu sadece benim sayemde oldu. NATO güçsüzdü, ancak artık yeniden güçlü (Rusya için kötü). Medya sadece liderlere kaba davrandığımı söylüyor, paradan hiç bahsedilmiyor."

(Milliyet)

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