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ABD Başkanı Trump: Kim Jong-un ile 3-4 hafta içerisinde bir araya gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapmayı planladığı görüşmenin 3-4 hafta içinde yapılabileceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletindeki mitingde konuştu.
 
Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılacak zirvenin önümüzdeki 3-4 hafta içinde yapılabileceğini belirtti.
 
Donald Trump görüşmede Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını ele alacaklarını da ifade etti.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesi yaptığı da açıklandı.
Güney Kore'de yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon ve Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılacak zirvenin kısa süre içinde yapılması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
 
İki lider zirvenin yapılacağı yer konusunda da görüş alışverişinde bulundu.
(Rudaw)

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