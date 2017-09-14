ABD Başkanı Trump Kolombiya'yı uyuşturucu konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya ile uyuşturucu savaşındaki müttefikliğin geçerliliğini yitirebileceği uyarısında bulundu.

Trump, yaptığı açıklamada, kokain üretiminde artış kaydedilen Kolombiya'yı, bu artışı tersine çevirmezse, uyuşturucu savaşındaki müttefiki olmaktan çıkaracağını belirtti.

Koka yetiştiriciliği ve kokain üretimindeki "olağan dışı" artış nedeniyle Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede ihmalkar ülkelerin olduğu listeye eklemeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü kaydeden Trump, ancak Kolombiya'nın, ABD'nin güçlü bir güvenlik ortağı olduğu için daha sonra bu fikrini değiştirdiğini vurguladı.

Kolombiya'yı uyuşturucu savaşında müttefik olmaktan çıkarmayı bir "seçenek" olarak tutacağını aktaran Trump, Kolombiya'nın koka yetiştiriciliği ve kokain üretimini azaltmada "önemli bir ilerleme" kaydetmesini beklediğine işaret etti.

Açıklama, Beyaz Saray'ın yıllık olarak yaptığı başlıca uyuşturucu madde üreten veya geçiş bölgesi olan ülkeleri belirlemesinin ardından geldi.

Başlıca uyuşturucu geçiş bölgesi olan 22 ülkenin yer aldığı listede, yalnızca Venezuela ve Bolivya uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Kolombiyalı yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da koka üretimi, 2013'den bu yana yüzde 200 arttı.