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ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore'yle konuşmak çözüm değil

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’yle konuşmak çözüm değil” dedi.

  • İHA
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ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze fırlatmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "ABD 25 yıldır Kuzey Kore'yle konuşuyor ve onlara haraç ödüyor. Konuşmak çözüm değil" dedi.

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