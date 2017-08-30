ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore'yle konuşmak çözüm değil
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’yle konuşmak çözüm değil” dedi.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden balistik füze fırlatmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "ABD 25 yıldır Kuzey Kore'yle konuşuyor ve onlara haraç ödüyor. Konuşmak çözüm değil" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.