ABD Başkanı Trump, Meksika Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Beyaz Saray'a ilk defa ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Meksika Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini iptal etmesi hakkında net bir bilgilendirme yapılmamıştı.

Trump yaptığı konuşmada Pena Nieto'yu 'gerçekten iyi bir adam' şeklinde nitelendirirken, Meksika'nın kendisinden Meksika-ABD sınırına örülecek duvar için ödeme yapmayacağını açıklamasını istediğini ifade etti.

Nieto'nun teklifine "Sen deli misin? Bu ifadeyi hazırlamıyorum" şeklinde cevap verdiğini belirten Trump, "Hoşçakal, bu anlaşmayı yapmanın bir yolu yok" dediğini açıkladı.

Nieto'nun ofisinden telefon görüşmesinin içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Meksika'dan henüz Washington tarafına bir ziyaret gerçekleşmese de Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner gerginlikleri azaltmak için geçtiğimiz haftalarda Mexico City'e gitmişti.

Trump'ın salı günü San Diego bölgesinde uzun süredir yapımı devam eden duvarın bir prototipini ziyaret etmeyi planlıyor.