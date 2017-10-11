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ABD Başkanı Trump NBC'nin lisansını iptal etmeye hazırlanıyor

Göreve başlamasından bu yana medya ile arasında büyük bir gerginlik bulunan Başkan Trump, attığı son tweetle kritik bir adım atacağı sinyalini verdi.

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Başkan seçilmesinden sonra Amerikan medya organlarıyla sürekli kavga halinde bulunan ve NBC-CNN gibi dünya devlerini yalan haber üretmekle suçlayan Başkan Trump attığı son tweetle atacağı adımların sinyalini verdi.
 
Özellikle Tillerson'un kendisine "moron" dediği iddialarını medyanın uydurduğunu belirten Trump, resmi hesabından attığı tweette, "NBC ve diğer haber kanallarından gelen yalan haberlerle alakalı olarak ne zaman yayın lisanları hakkında harekete geçmek doğru olur? Ülke için kötü!" ifadelerine yer verdi.

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