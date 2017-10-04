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ABD Başkanı Trump: Netanyahu, Mahmut Abbas'tan daha büyük bir problem

İsrail basınında yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Filistin-israil meselesinde Netanyahu'yu daha büyük problem olarak görüyor.

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İsrail basınının önde gelen sitelerinden Haaretz'in haberine göre ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı toplantıda Filistin meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
Toplam 15 dakika süren ve aralarında yedi batılı ve İsrailli diplomatların olduğu toplantıda ABD Başkanı Trump, "Her iki lider de sorunlu. Fakat genel bağlamda Netanyahu daha büyük bir sorun" ifadelerine yer verdi.
 

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