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ABD Başkanı Trump, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri ile bir araya geldiğini açıkladı

  • star.com.tr
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Twitter hesabı üzerinden açıklamaya yapan ABD Başkanı Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile geçtiğimiz hafta bir araya geldiği iddialarını doğruladı. 

ABD basını Pompeo'nun Kuzey Kore lideri ile görüştüğünü iddia etmiş ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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