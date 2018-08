ABD Başkanı Trump, Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği 4. ziyareti, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğine inandığı gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Kuzey Kore'ye gitmemesini söyledim; çünkü Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ağustos 2018

Ülkesi ile Çin arasındaki ticari gerilimi de Kuzey Kore politikasına bahane olarak sunan Trump, "BM yaptırımlarına rağmen, nükleersizleştirme sürecinde Çin'in bir zamanlar olduğu kadar yardımcı olacağına inanmıyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yakın gelecekte Kuzey Kore'ye gidebileceğini belirten ABD Başkanı Trump, bunun gerçekleşmesi için ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ağustos 2018

Tweetlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da hitap eden Trump, sözlerini "En içten dileklerimi ve duyduğum saygıyı Başkan Kim'e göndermek istiyorum. Onunla (kim Jong-un) en kısa zamanda görüşmek dileğiyle!" ifadeleriyle tamamladı.