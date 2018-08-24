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ABD Başkanı Trump, Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini, Kore Yarımadası'nın nükleerden arınması konusunda ilerleme kaydedilmediği gerekçesiyle iptal etti.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği 4. ziyareti, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğine inandığı gerekçesiyle iptal etti.

 

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Kuzey Kore'ye gitmemesini söyledim; çünkü Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesi ile Çin arasındaki ticari gerilimi de Kuzey Kore politikasına bahane olarak sunan Trump, "BM yaptırımlarına rağmen, nükleersizleştirme sürecinde Çin'in bir zamanlar olduğu kadar yardımcı olacağına inanmıyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yakın gelecekte Kuzey Kore'ye gidebileceğini belirten ABD Başkanı Trump, bunun gerçekleşmesi için ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Tweetlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da hitap eden Trump, sözlerini "En içten dileklerimi ve duyduğum saygıyı Başkan Kim'e göndermek istiyorum. Onunla (kim Jong-un) en kısa zamanda görüşmek dileğiyle!" ifadeleriyle tamamladı.

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