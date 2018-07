ABD Başkanı Trump: Putin'le anlaşabilmemiz, boks maçı izlemek isteyenleri rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ortak basın toplantısının yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen eleştiri oklarına resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Putin'le anlaşabilmemiz, bir boks maçı izlemeyi hayal edenleri rahatsız etti. Büyük sonuçlar alınacak!" ifadelerini kullandı.

"Zeka seviyesi yüksek olan birçok insan, Helsinki'deki basın açıklamamdan tatmin oldu. Putin'le birlikte çok önemli konuları masaya yatırdık. Putin'le anlaşabilmemiz, bir boks maçı izlemeyi hayal edenleri rahatsız etti. Büyük sonuçlar alınacak!"

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018

"Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin hızlı adımlarla milyarlarca dolarlık bütçe artırımı yadsınamaz bir zaferdi. Rusya'yla bir araya gelmemiz, uzun vadede, Brüksel'dekinden daha büyük bir başarının göstergesi olacaktır. O toplantıdan çok sayıda pozitif sonuç çıkacak..."

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018

"...Rusya, ilişkilerimizin iyi olduğu ve sürecin ilerlediği Kuzey Kore konusunda bize yardım etmeyi kabul etti. Aceleye gerek yok, yaptırımlar sürecek! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük çıkarlar ve parlak bir gelecek bekliyor!"