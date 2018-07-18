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ABD Başkanı Trump: Putin'le anlaşabilmemiz, boks maçı izlemek isteyenleri rahatsız etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeki sözleri ve tavırlarından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kalan ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 'Putin'le anlaşabilmemiz, zeka seviyesi yüksek insanlardan takdir gördü, bir boks maçı izlemeyi hayal edenleri rahatsız etti. Büyük sonuçlar alınacak!' dedi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ortak basın toplantısının yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Trump, kendisine yöneltilen eleştiri oklarına resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Putin'le anlaşabilmemiz, bir boks maçı izlemeyi hayal edenleri rahatsız etti. Büyük sonuçlar alınacak!" ifadelerini kullandı.

"Zeka seviyesi yüksek olan birçok insan, Helsinki'deki basın açıklamamdan tatmin oldu. Putin'le birlikte çok önemli konuları masaya yatırdık. Putin'le anlaşabilmemiz, bir boks maçı izlemeyi hayal edenleri rahatsız etti. Büyük sonuçlar alınacak!"

"Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin hızlı adımlarla milyarlarca dolarlık bütçe artırımı yadsınamaz bir zaferdi. Rusya'yla bir araya gelmemiz, uzun vadede, Brüksel'dekinden daha büyük bir başarının göstergesi olacaktır. O toplantıdan çok sayıda pozitif sonuç çıkacak..."

"...Rusya, ilişkilerimizin iyi olduğu ve sürecin ilerlediği Kuzey Kore konusunda bize yardım etmeyi kabul etti. Aceleye gerek yok, yaptırımlar sürecek! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük çıkarlar ve parlak bir gelecek bekliyor!"

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