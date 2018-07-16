ABD Başkanı Trump: Rusya ile ilişkilerdeki kötülük, ABD'nin yıllardır süren mankafalılığından kaynaklanıyor
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı zirve öncesinde, “Rusya ile ilişkilerimiz, yıllardan beri süregelen ABD dangalaklığı ve mankafalılığının yanı sıra FBI'ın yürüttüğü cadı avı dolayısıyla hiç olmadığı kadar kötü durumda” dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki başkanlık sarayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Trump, beklenen görüşme öncesinde Twitter’dan açıklama yaptı. Trump, "Yıllarca süren ABD dangalaklığı ve mankafalılığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda" ifadesini kullandı.
"Yıllardan beri süregelen ABD dangalaklığı ve mankafalılığının yanı sıra şimdilerde yürütülen cadı avı dolayısıyla Rusya'yla ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda"
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Temmuz 2018
İki liderin selefleri George H.W. Bush ve Mihail Gorbaçov da 1990 yılında Baltık Denizi'ne bakan Helsinki'deki Finlandiya Başkanlık Sarayı'nda bir araya gelmişti.
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