ABD Başkanı Trump'ın 2015 yılında, tutuklanan prens hakkında attığı twit ortaya çıktı

4 Kasım Cumartesi akşamı Kral Selman'ın talimatıyla yolsuzluğa karşı savaş açan Riyad yönetimi bir gecede 11 prens ve aralarında bakanların da bulunduğu 38 üst düzey ismi tutuklamıştı.

Tutuklananlar arasında en dikkat çekici isim olan Waleed bin Taleel ülkenin en zengin iş adamlarından biri olarak sayılıyor.

Arap basını ise bugün ABD Başkanı Trump'ın Waleed bin Taleel hakkında 2015 yılında attığı twiti ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Trump, Taleel'in babasının parasıyla ABD politikasını ele geçirmeye çalıştığını belirterek başkan olunca buna izin vermeyeceğini yazmış.

Trump'ın bu twitinin ortaya çıkmasıyla Waleed bin Taleel'in tutuklauluğunun arkasında ABD mi var sorusu ortaya atıldı.