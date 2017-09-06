ABD Başkanı Trump'ın 'DACA' kararı tartışmalara yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyunda DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı olarak getirilen göçmen çocukların ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı sona erdirme kararı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden farklı tepkiler aldı.

ABD Kongresinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, "Başkan'ın DACA'yı sona erdirme kararı kalpsiz ve akılsız bir karardır." şeklinde konuştu.

"Yüz binlerce aile parçalanacak"

Schumer, Sayıları 800 bini bulan DACA göçmenlerini korumak için Cumhuriyetçi Parti tarafından eylül ayı içinde bir yasa tasarısı getirilmezse, kendilerinin Kongredeki her yasa tasarısına bu teklifi ekleyeceklerini açıkladı.

Bu yolla DACA için hızlı bir çözüm yolu bulunmasını amaçladıklarına dikkati çeken Schumer, "Eğer bu karar uygulanmaya başlarsa yüz binlerce aile parçalanacak ve on binlerce Amerikan işletmesi iş gücü kaybedecek." dedi.

Ryan'dan destek

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin önemli ismi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise Kongredeki açıklamasında, Trump'ın DACA programını sona erdirme kararına destek verdiğini ancak sınır güvenliğinin de aynı kapsamda ele alınması gerektiğini bildirdi.

Ryan, DACA programının sınır güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğuna işaret ederek, "DACA ikilemi daha büyük bir sorunun parçasıdır, bu da sınırlarımızda kontrolümüzün olmamasıdır. Dolayısıyla makul ve mantıklı olan, önümüzdeki insani soruna eğilirken yeterince kontrol edemediğimiz sınırlarımızla ilgili problemin asıl kaynağına da bakmamız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası döneminde, ülkeye yasa dışı olarak gelmiş ve önceki Başkan Barack Obama döneminde ABD'de yaşama imkanı verilmiş olan yaklaşık 800 bin göçmenle ilgili düzenlemeleri kaldırma vaadinde bulunan Trump, kaç yaşında olursa olsun ABD'ye yasa dışı yollarla girmiş göçmen bulunmaması gerektiğini savunuyordu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012’de 31 yaşını tamamlamamış, suça bulaşmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Programda, ilgili kişilere yenilenebilir iki yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Trump'ın DACA programını kaldırma kararının 6 ay sonra uygulamaya geçeceği ifade edilmişti.