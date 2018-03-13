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ABD Başkanı Trump Tillerson'ı görevden aldı

Trump: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Pompeo gelecek

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Beyaz Saray´dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo´nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.
 
 
ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post´a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel´i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:
 
 
 
"Rex Tillerson´a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi; kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum."
 
 
Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump´ın Tillerson´u "fazla düzen adamı" olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

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