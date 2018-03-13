ABD Başkanı Trump Tillerson'ı görevden aldı
Trump: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Pompeo gelecek
- DHA
Beyaz Saray´dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo´nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post´a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel´i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:
Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump´ın Tillerson´u "fazla düzen adamı" olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.
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