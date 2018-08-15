ABD Başkanı Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon aşırı sağı birleştirmek için The Movement hareketini kurdu
Beyaz Saray'dan Trump'ın Yahudi damadı Kushner'ın etkisiyle kovulan Steve Bannon Avrupa'daki aşırı sağı birleştirmek için The Movement hareketini kurdu.
- star.com.tr
Trump'ı iktidara taşırken kullandığı ırkçı radikal Hristiyanların Yahudi karşıtlığını durduramayan Bannon, Trump'ın Yahudi damadı Kushner'ın etkisiyle Beyaz Saray'dan kovulmuştu.
"Hareket" anlamına gelen "The Movement"ı kuran Bannon'a liberal demokrasileri, insan haklarını ve mültecileri hedef alan aşırı sağ düşünceye sahip İtalya Başbakanı Salvini, Macaristan Başbakanı Orban, Fransiz lider Le Pen,
Hollandalı lider Wilders ve Almanya'dan Weidel eşlik ediyor.
"Avrupayla Avrupa ile mücadele etmeye çalışan" Bannon “The Movement”ı kurarak “Şeytan ama dahi bir insan” dediği Soros’a rakip olmayı hedefliyor.
Aşırı sağın Soros'u olmayı hedefleyen Bannon'ın ilk hedefi ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üçte birlik çoğunluğu sağlamak.
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