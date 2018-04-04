ABD bir süre daha Suriye’de kalacak
Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK’ya askeri desteğin kesilmemesini isteyen Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ı sonunda ikna etti. Başkan’ın Amerikan askerlerinin biraz daha Suriye’de kalması tavsiyesini kabul ettiği duyuruldu.
Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK ile kurduğu ortaklıkla bölgede onlarca üs elde eden Pentagon, orduyu sahadan çekmek isteyen Başkan Donald Trump’ı ikna etmeyi başardı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’li komutanlarla bir araya gelen Trump’ın ordunun Suriye’de kısa bir süre daha kalmasını kabul ettiği ancak bu görevin ‘uzun sureli’ olmasını istemediği bildirildi.
ÇEKİLME TAKVİMİ YOK
Trump yönetimi Suriye’deki Amerikan askeri varlığının geleceği konusunda son kararını verdi. Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Salı günü yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’deki Amerikan birliklerinin durumu konusunda karara varıldığını açıkladı. Kararın içeriğine ilişkin Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey ABD’li bir yetkili, Trump’ın Amerikan askerlerinin biraz daha Suriye’de kalması tavsiyesini kabul ettiği kaydetti. Başkan’ın göreceli olarak yakın zamanda çekilmek istediğini belirten yetkili, özel bir çekilme takvimine onay verilmediğini vurguladı ve “Derhal çekilecek değiliz, ama Başkan uzun vadeli bir yükümlülüğü de desteklemek istemiyor” dedi. Trump’ın DEAŞ’ın yenilgisini garantiye almak istediğini aktaran yetkili, Beyaz Saray’ın diğer ülkeleri de Suriye’deki denkleme dahil etmeyi hedeflediğini dile getirdi.
İNİSİYATİF ALMAYACAK
Öte yandan Washington yönetiminin Suriye’de kalan DEAŞ varlığıyla mücadelede inisiyatif almak istemediği bildirildi. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi “Irak sınırındaki 2 bin 200 DEAŞ’lıyı çıkarmak zor olacaktır. Bu işi kendi kendi kendimize yapacak sayıda askerimiz yok. Suriye Demokratik Güçleri ile ittifaka yeniden yatırım yapmalı ve Türkiye’nin endişelerini de dikkate almalıyız” dedi. Gazeteye demeç veren PYD’li terörist de Pentagon’un tutumunun sabırlarını taşırdığını belirterek “Bırakın DEAŞ’la onlar savaşsın, biz kendimiz için savaşalım” ifadesiyle ABD konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı. Terörist gerekirse Esad’la da anlaşabileceklerini sözlerine ekledi.
CENTCOM: Ana ortağımız YPG
ABD Barış Enstitüsü’nde düzenlenen ‘DEAŞ Sonrası Irak ve Suriye’nin İstikrarı’ konulu panelde konuşan CENTCOM Komutanı Joseph Votel YPG’li teröristleri DEAŞ’la mücadelede ABD’nin ‘ana ortağı’ olarak nitelendirdi. Suriye-Irak sınırındaki dar bir alanda küçük bir DEAŞ grubu kaldığının altını çizen Votel, PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı militanların sayısının 60 bine ulaştığını ve terörle mücadelede bu örgütü kullanmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Teröristler SGP ile Cenevre’ye sızacak
Proje terör örgütü PYD/PKK’nın Pentagon’un talimatıyla kurduğu Suriye’nin Geleceği Partisi’nin (SGP) Cenevre sürecine sızmak için görevlendirildiği öğrenildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçen hafta bir araya gelen PYD heyetinden Redur Halil isimli terörist, SPG’yi bölgedeki siyasi müzakerelere dahil olmak adına kurduklarını itiraf etti. PYD’li terörist, konu hakkındaki açıklamasında, “SGP, kontrolümüzdeki bölgeleri temsilen geliştirilen bir projedir. Tabii ki Amerikalılar da buna destek verdiler. Esasen Cenevre’de bu bölgenin temsil edilmesi için bu partiyi kurduk” dedi.
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