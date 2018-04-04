ABD bir süre daha Suriye’de kalacak

Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK ile kurduğu ortaklıkla bölgede onlarca üs elde eden Pentagon, orduyu sahadan çekmek isteyen Başkan Donald Trump’ı ikna etmeyi başardı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’li komutanlarla bir araya gelen Trump’ın ordunun Suriye’de kısa bir süre daha kalmasını kabul ettiği ancak bu görevin ‘uzun sureli’ olmasını istemediği bildirildi.

ÇEKİLME TAKVİMİ YOK

Trump yönetimi Suriye’deki Amerikan askeri varlığının geleceği konusunda son kararını verdi. Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Salı günü yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’deki Amerikan birliklerinin durumu konusunda karara varıldığını açıkladı. Kararın içeriğine ilişkin Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey ABD’li bir yetkili, Trump’ın Amerikan askerlerinin biraz daha Suriye’de kalması tavsiyesini kabul ettiği kaydetti. Başkan’ın göreceli olarak yakın zamanda çekilmek istediğini belirten yetkili, özel bir çekilme takvimine onay verilmediğini vurguladı ve “Derhal çekilecek değiliz, ama Başkan uzun vadeli bir yükümlülüğü de desteklemek istemiyor” dedi. Trump’ın DEAŞ’ın yenilgisini garantiye almak istediğini aktaran yetkili, Beyaz Saray’ın diğer ülkeleri de Suriye’deki denkleme dahil etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

İNİSİYATİF ALMAYACAK

Öte yandan Washington yönetiminin Suriye’de kalan DEAŞ varlığıyla mücadelede inisiyatif almak istemediği bildirildi. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi “Irak sınırındaki 2 bin 200 DEAŞ’lıyı çıkarmak zor olacaktır. Bu işi kendi kendi kendimize yapacak sayıda askerimiz yok. Suriye Demokratik Güçleri ile ittifaka yeniden yatırım yapmalı ve Türkiye’nin endişelerini de dikkate almalıyız” dedi. Gazeteye demeç veren PYD’li terörist de Pentagon’un tutumunun sabırlarını taşırdığını belirterek “Bırakın DEAŞ’la onlar savaşsın, biz kendimiz için savaşalım” ifadesiyle ABD konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı. Terörist gerekirse Esad’la da anlaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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