ABD'nin BM Daimi BD'nin BM barış gücü bütçesine yaptığı katkıyı yarım milyar dolardan fazla azalttık

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM barış gücü operasyonlarına yaptıkları maddi katkıyı yarım milyar dolardan fazla azalttıklarını ve bunun devamının geleceğini bildirdi.

Haley yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin önderliği sayesinde BM barış gücü operasyonlarının yıllık bütçesinde ciddi azaltmaya gidildiğini ve kurumun daha etkin ve akıllı çalışmaya zorlandığını belirtti.

Amerikan halkına, onların vergilerine verdikleri değeri gösterme yükümlülükleri olduğunu kaydeden Haley, "Göreve başladıktan sonra geçen beş ayda ABD'nin BM barış gücü bütçesine yaptığı katkıyı yarım milyar dolardan fazla azalttık. Ve daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haley, bütçede yapılan kesintinin çatışmaların arasında kalan sivillerin korunmasına da katkı sağlayacağını savundu ancak bunun detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

"Boşluğu diğer ülkeler doldurur"

Donald Trump, ABD başkanlığı görevine gelmesinin ardından BM'nin etkinliğine yönelik eleştiriler getirmiş ve ülkesinin BM'ye yaptığı finansal katkıyı azaltacağını söylemişti.

ABD'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanları dönemlerinde görev yapan 9 eski BM temsilcisi nisan ayında Kongre'ye ortak mektup göndererek, "ABD'nin BM fonlarını kesmesinin Washington'ın küresel etkisini zayıflatacağı ve Çin ile Rusya'nın bu boşluğu doldurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacağı" uyarısında bulunmuşlardı.

BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ve yıllık 7,9 milyar dolar olan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor. BM'nin barış gücü misyonlarına verdiği finansal desteği de azaltmak isteyen ABD'nin çağrısı üzerine, yıllık maliyeti 1,2 milyar doları bulan BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki "en büyük ve en masraflı" misyonundaki askerlerinin sayısının azaltılması kararı alınmıştı.

Haiti'de de 13 yıldır görev yapan barış gücü misyonundaki (MINUSTAH) askerlerin de 15 Ekim'e kadar kademeli çekilmesine karar verilmişti.