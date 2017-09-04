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ABD BM Daimi Temsilcisi Haley: Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri, savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil.' dedi.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri, savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi.

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