ABD BM Daimi Temsilcisi Haley: Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri, savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil.' dedi.