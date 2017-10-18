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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ı hedef aldı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ı hedef aldı ve Ortadoğu'da barış ve güvenliğe yönelik her tehdidin arkasında İran olduğunu iddia etti.

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BM Güvenlik Konseyi'ndeki Ortadoğu ve Filistin konulu toplantıda konuşan Haley, konuşmasının tamamını İran'a ve nükleer anlaşmaya ayırarak sert eleştiriler yöneltti. Haley, İran'ı teröre ve bölgesel istikrarsızlığa neden olmakla suçladı.

İran'ın "saldırgan, istikrarsızlaştırıcı ve yasa dışı davranışlarının sorgulanmamasının aptalca olacağını" söyleyen Haley, Suriye Yemen ve Lübnan'daki konvansiyonal silahların kaynağının İran olduğunu ileri sürdü.

Haley, "Ortadoğu'da barış ve güvenliğe yönelik her tehdit İran ile bağlantılı." dedi.

ABD, Fransa, Avustralya ve Ukrayna'nın Yemen'e roketatarlar, makineli silahlar ve tanksavar füzeler taşıyan gemilerini durdurduğunu belirten Haley, İran'ın BMGK'nin Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.

İran'ı füze denemeleri yapmakla eleştiren Haley, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri yanlışsa neden aynı kurallar İran için geçerli değil ve göz yumuluyor." ifadesini kullandı.

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