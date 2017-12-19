ABD, BMGK'daki Kudüs tasarısı oylamasında yalnız kaldı

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kaldı.

BMGK'da yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koydu.

Oylamanın yapıldığı oturumda söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Kudüs kararını savunurken, mevcut pozisyonlarını koruyacaklarını dile getirdi.

"Kudüs Filistin'in kalbi olarak kalacak"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da oturumda yaptığı konuşmada, "Bu karar Kudüs'le ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kudüs her zaman Filistin'in kalbi olarak kalmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

ABD'nin kararını "provokatif" diye niteleyen Mansur, söz konusu kararın bugünkü oylamayla bir kez daha uluslararası kamuoyu nezdinde reddedildiğini belirtti.

ABD'nin almış olduğu kararın "iki devletli çözümün önünde büyük bir engel" olduğunu vurgulayan Riyad Mansur, "ABD bu kararıyla sadece İsrail'i daha da cesaretlendirmektedir. ABD bugün bu tasarıyı veto etmiş olabilir ancak uluslararası toplum başka bir formül bulacaktır." dedi.

"ABD uluslararası hukuku yok sayıyor"

Kudüs'ün yapısını değiştirmeye yönelik herhangi bir adımın geçerli olmayacağını kaydeden Mansur, "ABD, İsrail ile yan yana durabilmek adına uluslararası hukuku yok sayıyor. Biz ABD de dahil tüm uluslararası kamuoyunu, Harem-i Şerif de dahil olmak üzere tüm kutsal mekanların tarihi değerine saygılı olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Oylama öncesinde yaptığı konuşmada Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Amr Abdüllatif Abdulatta ise tasarıyı neden gündeme getirdiklerini açıkladı ve ABD'nin Kudüs'ün nihai statüsüne etki edecek bu adımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Kudüs'ün statüsünü değiştirecek herhangi bir tek taraflı adım yasal olarak geçersizdir." ifadesini kullanan Abdulatta, ABD'nin almış olduğu Kudüs kararından dolayı çok üzgün olduklarını vurguladı.

İngiltere'nin büyükelçiliği Tel Aviv'de kalacak

Benzer şekilde İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da yaptığı açıklamada, ABD'nin adımının iki devletli çözümü oldukça zora soktuğunu ve Kudüs'ün nihai statüsüyle ilgili birçok soruna yol açacağını kaydetti.

"Kudüs'ün statüsünü değiştirecek herhangi bir tek taraflı adım yasal olarak geçersizdir." ifadesini kullanan Abdulatta, ABD'nin almış olduğu Kudüs kararından dolayı çok üzgün olduklarını vurguladı.

İngiltere'nin büyükelçiliği Tel Aviv'de kalacak

Benzer şekilde İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da yaptığı açıklamada, ABD'nin adımının iki devletli çözümü oldukça zora soktuğunu ve Kudüs'ün nihai statüsüyle ilgili birçok soruna yol açacağını kaydetti.