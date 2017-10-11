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ABD bombardıman uçaklarından Kore semalarında güç gösterisi

ABD, Kore yarımadası üzerinde iki adet ağır bombalı süpersonik uçak uçurarak Pyongyang'a güç gösterisinde bulundu.

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ABD, Kore yarımadası üzerinde iki adet ağır bombalı süpersonik uçak uçurarak Pyongyang'a güç gösterisinde bulundu.

ABD'nin Japonya ve Güney Kore'yle gerçekleştirdiği ilk "gece" uçuşu tatbikatında, Kuzey Kore'ye karşı "caydırıcılığı arttırılmış" program kapsamında bombardıman uçakları havalandı.

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri, Guam'da konuşlu iki adet B-1B tipi bombardıman uçağının Japon Denizi yakınlarında uçtuğunu söyledi.

Güney Koreli savunma yetkilileri, ABD bombardıman uçaklarının, iki adet Güney Kore savaş uçağı eşliğinde "havadan karaya" atış talimi gerçekleştirdiğini aktardı.

B-1B uçakları en son 17 gün önce, ABD'ye ait dört F-35B hayalet uçağın eşliğinde Kore yarımadası üzerinde uçmuştu.

Geçen aylarda Kuzey Kore'nin silah programı kapsamında füze denemelerinin yanı sıra altıncı ve en güçlü nükleer denemesini yürürlüğe koyması üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

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