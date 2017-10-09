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AB ücretsiz internet sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz internet noktaları kurulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

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AB Konseyi, üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanan noktalar kurulması projesine onay verildiğini açıkladı.
 
Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye 2019'a kadar toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak. Bu kaynak, öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak 6 bin nokta kurulmasını sağlayacak.
 
Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak. Projeyi hayata geçirecek şehirler "ilk gelen alır" yaklaşımıyla belirlenecek.
 
Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor.
 

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