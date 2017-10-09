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ABD Büyükelçisi John Bass'tan flaş açıklama: Bu bir vize yasağı değil

ABD Büyükelçisi John Bass, vize başvurularının askıya alınmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

  • İHA
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Amerika Büyükelçisi John Bass 'Bu bir vize yasağı değil başvurular askıya alındı' açıklamasında bulundu.

Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz

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