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ABD Büyükelçisi'ne 'Git kendini ağaca as' dediler

Zimbabve hükümeti, ülkede insan haklarının kötüleşmesi nedeniyle endişelerini dile getiren ABD diplomatlarına sert tepki verdi.

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ABD'nin Zimbabve Büyükelçiliği, sosyal medyada hükümete karşı protesto hareketini başlatan yerel rahip Evan Mawarire'nin gözaltına alınması nedeniyle yaptığı bir açıklamada, bu ülkede insan haklarının kötüleşmeye devam ettiğini ifade etmişti.

"ABD BÜYÜKELÇİSİ KORKUNÇ DÖNEMİN KALINTISIDIR"

Zimbabve Devlet Başkanı Sözcüsü George Charamba, ABD eski Başkanı Barack Obama yönetimi ve Zimbabve lideri Robert Mugabe arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak, ABD Büyükelçisi Harry K. Thomas Jr. için 'korkunç dönemin kalıntısı' dedi: "O (ABD Büyükelçisi) bize emir verebileceğini düşünüyor. Gitsin kendini muz ağacına assın."

Sözcü, ülkesinin yeni ABD idaresinden bir işaret beklediğini de sözlerine ekledi.

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