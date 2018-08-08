ABD, Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergisininin ikinci bölümünü 23 Ağustos'ta başlatacak

ABD Çin'den ithal 16 milyar dolar tutarında üründen yüzde 25 gümrük vergisini 23 Ağustos'tan itibaren alacağını açıklarken, vergiye tabi olan nihai ürün listesini de yayımladı.

Çin ile yürüttüğü müzakerelerde taviz koparmaya çalışan ve bu yüzden Beijing üzerinde baskı kurmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak geçen ay Çin'den ithal 34 milyar dolar ürüne gümrük vergisi getirdi. Çin ise buna eş değerde karşılık vereceğini açıkladı.

Kamuya açık 46 günlük değerlendirme sonrasında ek gümrük vergisine tabi ürünler listesinden bazı ürünler çıkarıldı.

ABD başkanına dış ticaret politikaları hakkında danışmanlık veren Ticaret Temsilcisi makamının dünkü açıklamasına göre elektronik, plastik, kimyasallar ve demiryolu ekipmanlarını da içeren geniş bir yelpazede 279 üründen ek gümrük vergisi alınmaya başlanacak.