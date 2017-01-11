ABD Derin Devleti Trump'a operasyon mu yapıyor?

ABD medyasının gizli tutulan istihbarat raporlarını kaynak göstererek ortaya attığı iddialara göre Kremlin’in 8 Kasım Başkanlık seçimleri döneminde yalnızca Demokrat aday Hillary Clinton hakkında değil Trump’la ilgili de özel hayatı ve ticari ilişkileri içeren bilgiler elde ettiği ve bunları gelecekte başkana şantaj amacıyla kullanılabileceği öne sürüldü. Donald Trump, iddiaları “cadı avı” olarak nitelendirdi. CNN’in içeriği doğrulanmadan kaynak gösterdiği istihbarat raporları ise BuzzFeed isimli internet sitesi aracılığı ile yayınlandı.

RUSYA ÖZEL HAYAT ŞANTAJIYLA SUÇLANIYOR

Amerikan istihbarat kuruluşlarının elde ettiği öne sürülen bilgilere dayanarak ortaya atılan iddialarda Trump’ın özel hayatı hakkında çok sayıda hassas bilginin Kremlin’in eline geçtiği iddia edildi. Buzzfeed’in 35 sayfasını yayınladığı belgelerde Donald Trump'ın sık sık Rusya'ya gidip Rus istihbaratının kendisini izlediğini bilmesine rağmen kendini küçük düşürecek olaylara karıştığı belirtiliyor. Donald Trump'ın Rusya'da geçirdiği günlerin yakın takibe alınıp her an kaydedildiği belirtilen haberde görüntü ve elde edilen bilgilerin Trump'ın özel hayatıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

CIA İSİMSİZ İHBARLARI KAYNAK KABUL ETMİŞ

Haberi yayınlayan gazete ve haber sitelerine göre Rusya'nın dün resmi bir açıklamayla reddettiği iddiaların kaynağı Donald Trump'ın Rusya gezilerini organize eden ve her zaman yanında bulunan bir çalışanı ile eski bir İngiliz İstihbarat Servisi (MI6) ajanı. İngiliz ajanın kimliği bilinmiyor ancak New York Times'a göre ajan Washington merkezli bir güvenlik şirketi için çalışıyor. Önce ajana sonra da Trump'ın çalışanına ulaşan ve konuyu araştıranların ise hem Trump'ın parti içi muhalifleri hem de Hillary Clinton destekçisi politikacılar olduğu belirtiliyor.

MOSKOVA’DA SEKS PARTİSİ İDDİASI

Rus istihbaratının elinde olduğu iddia edilen bilgilerden derlenen ve bir internet sitesinde 35 sayfası yayınlanan rapordaki ayrıntılar da dikkat çekici. Rapora göre Trump, ABD Başkanı Obama'nın Rusya ziyareti sırasında konakladığı otelden bir suit kiralayıp burada uyuşturucu ve seks partileri düzenliyor. Obama yönetiminden iğrendiğini açık bir şekilde dile getiren Trump'ın bu partilerde Obama'nın kaldığı suiti kullandığı iddia ediliyor. Yayınlanan belgelere göre aynı iddialar Trump'ın St. Petersburg seyahatleri için de söz konusu. Çıkan haberlerde ise Trump'ın, Rus istihbaratının gittiği yerleri izlediğinden haberdar olduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarının bizzat Ruslar tarafından para veya baskı yoluyla susturulduğu belirtilirken, raporda aynı dönemde Rusya'nın Trump'a büyük miktarda kazanç sağlayacak ekonomik fırsatlar sunmaya çalıştığı da geçiyor.

"KREMLİN'LE GÖRÜŞEN AVUKAT" İSİM BENZERLİĞİ ÇIKTI

CNN'in ortaya attığı en çarpıcı iddialardan biri de Başkan Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Kremlin'e bağlı isithbarat yetkilileriyle bir araya geldiğiydi. Cohen, Twitter'dan yaptığı açıklama ile pasaportunu göstererek hayatında Prag'a hiç gitmediğini açıkladı. CNN, bugün yaptığı haberlerde, kaynak gösterilen istihbarat raporlarında adı geçen Michael Cohen'in Trump'ın avukatı olan Michael Cohen olmadığını hükümet yetkililerinden teyit ettiklerini açıklayarak kendi haberini yalanlamış oldu.

Government source confirms different Michael Cohen was in Prague https://t.co/B4cwmL1Ek3 — Jake Tapper (@jaketapper) January 11, 2017

TEPKİ BÜYÜYOR

20 Ocak’ta göreve gelecek olan Başkan Trump’a yönelik CNN’in başı çektiği haberlerin ardından medya dünyası da karıştı. Bir kesim ABD isithbarat kuruluşlarının 11 Eylül’den sonra Irak ve Afganistan’ı işgal fiyaskolarının da benzer saptırma ve dezenformasyon çalışmaları sonucunda gerçekleştiğini belirterek raporların gerçekliğini sorgularken bir kesim de böylesine büyük iddialarla itham edilen bir kişinin başkanlık koltuğuna oturmasının milli güvenliği tehdit edebileceğini belirtiyor.