ABD diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanacak

Büyükelçi Robert Wood, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların yetersiz kaldığını ve tam olarak uygulanamadığını ifade ederek, "Ülkelerin (yaptırım konusundaki) yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelere Kuzey Kore ile olan ilişkilerini en düşük seviyeye çekme çağrısında bulunan Wood, "Mevcut yaptırımların eksiksiz olarak uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Wood, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadar ki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısına destek vermesine rağmen, Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapabileceğine işaret etti.

Kuzey Kore'ye ilişkin olası bir savaş veya askeri operasyonun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, şu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karşılığını verdi.