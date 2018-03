ABD Dışişleri Bakanı İngiltere'deki saldırıyla ilgili Rusya'yı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili olarak "İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine güvenimiz tam." açıklamasını yaptı.



Afrika seyahatinde olan Bakan Tillerson, konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.



"İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine güvenimiz tam." ifadesini kullanan Tillerson, şunları kaydetti:



"Bu tür saldırıların hiçbir meşru tarafı yoktur ve Rusya'nın tekrar bu tür girişimlerde bulunması bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ukrayna'dan Suriye'ye, şimdi ise İngiltere'de, Rusya açıkça diğer ülkelerin bağımsızlığını ve bu ülkelerin vatandaşlarını hedef alarak dünyada istikrarsızlığa yol açan davranışlarını devam ettiriyor. Bu cinayeti işleyen ve bu cinayetin işlenmesi için emir verenlerin gerekli ağır sonuçla yüzleşmesi konusunda (İngiltere ile) mutabık kaldık."



İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.



Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınında yer alan Porton Down Laboratuvarı'ndaki incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söylemişti.



Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise Skripal olayıyla ilgili kendilerine yönelik "temelsiz suçlamaların" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.