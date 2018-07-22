ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrovla telefonda görüştü

Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Pompeo ve Lavrov'un , ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki görüşmelerinin devamı niteliğinde bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Sözcü Nauert, "Görüşmede ele alınan konular arasında Rusya'nın Suriye'nin güneybatısındaki vaatlerini ihlal ettiği konusu da vardı. İkili, aynı zamanda terörle mücadele sürecinde koordinasyon fikirlerinin uygulanması ve iki ülkede bulunan özel ve hükümetlerce kontrol edilmeyen kuruluşlar arasında iş diyaloğu kurma konusundaki ortak hedefleri ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Nauert, ABD'nin Rusya'daki diplomatik varlığına eşit ve adil şekilde izin verilmesi konusunun da konuşulduğunu bildirdi.