Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Veliaht Prens Salman ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye, Afganistan ve Yemen konularının ele alındığı bildirildi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Bin Salman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada, "Pompeo, Veliaht Prense Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde aciliyet gerektiren istikrar sağlanması ihtiyacına verdiği destekten, Irak hükümetiyle kurdukları ilişkilerden ve jeneratörler için mazot ve tuzlu su arındırma gemileri yollamak suretiyle Irak'taki su ve elektrik sorunlarının çözümü için yaptıkları girişimlerden dolayı teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.
 
Pompeo ve Bin Salman'ın Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ateşkes sağlanması konusunu ele aldığı belirtilen açıklamada, Yemen'deki durumunda değerlendirildiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA