ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Veliaht Prens Salman ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Bin Salman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pompeo, Veliaht Prense Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde aciliyet gerektiren istikrar sağlanması ihtiyacına verdiği destekten, Irak hükümetiyle kurdukları ilişkilerden ve jeneratörler için mazot ve tuzlu su arındırma gemileri yollamak suretiyle Irak'taki su ve elektrik sorunlarının çözümü için yaptıkları girişimlerden dolayı teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Pompeo ve Bin Salman'ın Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ateşkes sağlanması konusunu ele aldığı belirtilen açıklamada, Yemen'deki durumunda değerlendirildiği kaydedildi.