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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kerry'e İran tepkisi: Amerikan dış politikasının altını aktif şekilde oymak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la nükleer anlaşmanın mimarı olan Obama döneminin Dışişleri Bakanı John Kerry’ye sert tepki gösterdi. Pompeo, “Amerikan tarihinde böyle bir şey görülmedi. Uygunsuzun da ötesinde” sözleriyle Kerry’yi eleştirdi.

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Eski Dışişleri Bakanı John Kerry, katıldığı bir radyo programında görevden ayrıldıktan sonra İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Pompeo düzenlediği basın toplantısında, “Bakan Kerry’nin yaptığını daha önce kimse yapmadı. Eski bir Dışişleri Bakanı olarak Amerikan dış politikasının altını aktif şekilde oymak görülmemiş bir şey” sözleriyle Kerry’ye sert çıktı.

John Kerry, Trump yönetiminin İran’da rejim değişikliği stratejisini benimsemeye, ekonomiyi çökertmeye çalıştığını, ancak bu stratejinin daha önce işe yaramadığını söylemişti.

Pompeo ise Kerry'nin bu sözlerine “Politikamız rejim değişikliği değil. İran halkına desteğimiz tam” yanıtını verdi.

(NTV)

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