ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Pyongyang'la direkt görüşüyoruz

Yeni Şafak'ın haberine göre Çin’in başkenti Pekin’e resmi ziyarette bulunan Tillerson, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yakın bir zamanda görüşme olasılığının masada olduğunu da belirtti. Kuzey Kore ile diplomatik bağı bulunmayan Washington yönetimi, Kuzey Kore yönetimine yönelik daha sıkı yaptırımlar uygulaması için, Pyongyang’ın müttefiki ve komşusu Çin’e çağrıda bulunuyordu. Ancak Tillerson, Kuzey Kore ile görüşmeler için Çin’e bel bağlamadıklarını, “kendi kanalları aracılığıyla” Pyongyang ile doğrudan iletişim kurduklarını söyledi.

TRUMP: VAKİT KAYBI

ABD Başkanı Donald Trump ise, Tillerson'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile münazara etmesini vakit kaybı olarak tanımladı. Trump, Twitter gönderisi üzerinden verdiği mesajda "Enerjini boşa harcama Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ABD’nin Kuzey Kore ile iletişim kanallarının bulunduğunu, ancak Pyongyang’ın şimdiye kadar nükleer silahlardan arınma konusundaki görüşmelere ilgi göstermediğini belirtti. Kuzey Kore Asya- Pasifik Barış Komitesi’nden adı belirtilmeyen bir sözcü ABD’nin gerilimi tırmandırmaya ve düşmanca eylemlerine son vermemesi halinde ülkeyi ‘alev denizine’ dönüştürmeye hazır olduklarını belirtti.