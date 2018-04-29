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ABD Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'ın güvenliği önceliğimizdir

Dışişleri Bakanı seçildikten sonra Ortadoğu turuna çıkan Mike Pompeo turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr ile ortak basın toplantısı düzenledi.

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Riyad'da Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr ile ortap basın toplantısı düzenledi.
 
Ortadoğu turunun ilk ayağında Suudlu yetkililerle görüşen Pompeo, "Suudi Arabistan'ın güvenliği önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.
 
İran'ın teröre destek vererek bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını tekrarlayan Pompeo, aynı zamanda Katar krizine de atıfta bulunarak, "Körfez birliğinin önemli olduğunu ve bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini Suudlu yetkililere ilettik" dedi.
 

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