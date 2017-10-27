ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Arakanlılara yönelik şiddeti durdurun

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, telefonla görüştüğü Myanmar Ordusu Başkomutanı Min Aung Hlaing'e Arakanlılara yönelik şiddeti durdurması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yazılı bir açıklama yaparak, Tillerson'ın Hlaing ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

Tillerson'ın bu görüşmede Myanmar'da devam eden insani krize dikkat çektiğini belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Bakan, Burma güvenlik güçlerine çağrıda bulunarak hükümeti desteklemelerini, Arakan bölgesindeki şiddet olaylarına son verilmesini ve Arakanlılar başta olmak üzere evlerini terk etmek zorunda kalan insanların güvenle geri dönmesi için gerekli imkanların sağlanmasını istedi. Tillerson, evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara insani yardım imkanlarının sunulması, basının bölgeye girmesine ve Birleşmiş Milletler ile iş birliği yapılarak insan hakları ihlalleri ve şiddet iddialarının araştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu."