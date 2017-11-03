ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Donald Trump'la Asya turuna çıkacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Rex Tillerson'un Kasım 5 ila 15 tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Myanmar'ı ziyaret edeceğini belirtti.
- AA
Sözcü Nauert, Tillerson'un gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre Tillerson, Trump'la beraber 5 ila 7 Kasım tarihlerinde Japonya ve ardından Güney Kore'yi ziyaret edecek.
Tillerson 11 Kasım'da ise Vietnam'da, 12 ve 13 Kasım'da Filipinler'de Trump'la birlikte görüşmelere katılacak.
12-13 Kasımda ise Trump'la birlikte Filipinler'e gidecek Tillerson daha sonra ise 15 Kasım'da Trump'tan ayrı olarak Myanmar'a gidecek. Tillerson'ın Myanmar'da yapacağı görüşmelerde gündeminde Arakan'daki gelişmeler olacak.
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