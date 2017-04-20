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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: İran'la varılan nükleer anlaşma hedefine ulaşmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmanın hedefine ulaşmadığını bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yönetiminin İran politikasını tekrar gözden geçirdiğini aktaran Tillerson, "İran'ın provakatif eylemleriyle ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiğine dair elimizde çok net deliller var." dedi.

İran'la ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ı durduramadığını belirten Tillerson, "İran'la varılan nükleer anlaşma hedefine ulaşmıyor." diye konuştu.

Tillerson, Washington ve Tahran arasındaki ilişkiyi sadece nükleer anlaşma üzerinden değerlendirmeyeceklerini, İran'ın bölgesel de bir tehdit olduğunu kaydederek, "İran politikamızı kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Nükleer anlaşma gözden geçirdiğimiz unsurlardan sadece birisi." ifadesini kullandı.

Tillerson, "İran terörü destekleyen ülkeler listesinde en önde bulunuyor ve birçok yerde karışıklık çıkartarak ABD'nin çıkarlarını hiçe sayıyor." açıklamasında bulundu. 

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