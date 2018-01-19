ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Avrupa ülkelerine ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 21-27 Ocak'ta bazı Avrupa ülkelerinde ziyaretlerde bulunacak, toplantılara katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığınca Tillerson'ın programına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tillerson'ın 21 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la bir araya geleceği, bu görüşmede İran, Suriye, Libya, Ukrayna ve Kuzey Kore konularının ele alınacağı duyuruldu.

Rex Tillerson'ın 23 Ocak'ta ise Fransa'nın başkenti Paris'te üst düzey Fransız yetkililerle görüşeceği belirtilen açıklamada, 24-26 Ocak tarihlerinde İsviçre'de Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Tillerson'ın son olarak 26 Ocak'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceği ifade edildi.