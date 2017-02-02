ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan bakanlık personeline birlik çağrısı

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık personeliyle ilk buluşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "vize yasağı kararını" protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendirdi ve "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.

Dün Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da yemin ederek görevine başlayan eski Exxon Mobil CEO'su Tillerson, bakanlık personeliyle ilk kez buluştu.

Konuşmasının büyük bölümünde bakanlığın uzman kişilerden oluştuğuna ve kendisinin de bu uzmanlıktan faydalanacağına vurgu yapan Tillerson, kurum içinde son günlerdeki "Trump karşıtı" atmosferin de farkında olduğunu ima etti.

Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı kararını protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendiren Tillerson, "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.

Herkesin bir diğerine dürüstlük ilkesiyle yaklaşması gerektiğini vurgulayan Tillerson, dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini ve Bakanlığının başarılı işlere imza atacağına inandığını ifade etti.