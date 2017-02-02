Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan bakanlık personeline birlik çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 'vize yasağı kararını' protesto eden bakanlık çalışanlarına, 'Hepimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık personeliyle ilk buluşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "vize yasağı kararını" protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendirdi ve "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.

Dün Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da yemin ederek görevine başlayan eski Exxon Mobil CEO'su Tillerson, bakanlık personeliyle ilk kez buluştu.

Konuşmasının büyük bölümünde bakanlığın uzman kişilerden oluştuğuna ve kendisinin de bu uzmanlıktan faydalanacağına vurgu yapan Tillerson, kurum içinde son günlerdeki "Trump karşıtı" atmosferin de farkında olduğunu ima etti.

Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı kararını protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendiren Tillerson, "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.

Herkesin bir diğerine dürüstlük ilkesiyle yaklaşması gerektiğini vurgulayan Tillerson, dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini ve Bakanlığının başarılı işlere imza atacağına inandığını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA