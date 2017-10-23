ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Kabil'e sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Başkanlık Sarayı'nda görüşen Tillerson, ABD'nin yeni Afganistan stratejisini uygulamaya sokmak için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

Afganistan'a barışın gelmesi için bu stratejinin önemli olduğunu ifade eden Tillerson, yeni stratejinin uygulanması ve Afganistan'da istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin de desteklerini beklediklerini belirtti.

Devlet Başkanı Gani de ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin bölgeyi olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.