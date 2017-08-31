ABD, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğunu kapatıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğunun, ayrıca Washington ve New York’taki konsolosluk tesislerinin kapatılacağı belirtildi.
- DHA
ABD, Rusya'nın San Francisco kentindeki başkonsolosluğu ile başkent Washington ve New York'taki ek temsilciliklerini kapatmasını istedi .
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Rusya'ya 2 Eylül'e kadar süre tanınındığı belirtildi ve kararın Rusya'nın kendi topraklarındaki Amerikan temsilciliklerini azaltma girişimine karşı bir misilleme olduğu açıklandı. Rusya, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gerekçesiyle ülkedeki ABD temsilciliklerini azaltacağını duyurmuştu.
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