ABD, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğunu kapatıyor

ABD, Rusya'nın San Francisco kentindeki başkonsolosluğu ile başkent Washington ve New York'taki ek temsilciliklerini kapatmasını istedi .

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Rusya'ya 2 Eylül'e kadar süre tanınındığı belirtildi ve kararın Rusya'nın kendi topraklarındaki Amerikan temsilciliklerini azaltma girişimine karşı bir misilleme olduğu açıklandı. Rusya, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gerekçesiyle ülkedeki ABD temsilciliklerini azaltacağını duyurmuştu.