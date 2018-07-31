ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Bakan Mike Pompeo Malezya’yı, Endonezya’yı ve Singapur’u ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 1-5 Ağustos tarihlerinde Malezya, Singapur ve Endonezya’yı ziyaret edeceği bildirildi.