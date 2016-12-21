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ABD Rus büyükelçi suikastinin parçası olduğu söyleminden endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın bu suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdiğini' belirtti.

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Kirby, günlük basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Kerry'nin telefon görüşmesinde "silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu" yönündeki söylemlerden dolayı kaygılarını ilettiğini belirten Kirby, şunları kaydetti:

"Kerry, Dışişleri Bakanı ile (Çavuşoğlu) yaptığı görüşmede ‘Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın dün gerçekleşen bu dile alınamayacak suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden dolayı endişelerini gündeme getirdi. Bu gülünç bir iddia. Bunun gerçekliğine ilişkin hiçbir şey ortada yok. Kerry de bugün yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirdi."

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Çavuşoğlu, görüşmede, dün gerçekleşen saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan televizyon kanalı CBS'e verdiği mülakatta, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini" vurgulamıştı.

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Yorumlar

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MEHMET21.12.2016 10:02
BU OLAYIN ARDINDA siyonist İSRAİL ve ABD şeytanının maşası FETO vardır.
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dombira21.12.2016 09:08
ingilizlerin uvey evladi abd bitmistir,sumuklu yankee,.!
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VATANSEVER-121.12.2016 09:07
HEM ABD HEMDE NATO TÜRKİYEDE OPERASYON YAPIP ÜLKEMİZE TEHDİT OLAN BU UNSURLARIN HALA İNCİRLİKTE İŞLERİNE KOVALIM GİTSİNLER.
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